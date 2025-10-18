QKUK: Pacienti që mbeti i plagosur në Pejë është gjendje stabile

18/10/2025 11:39

Pacienti që u transferua Qendra Klinike Universitare të Kosovës, pasi  mbeti i plagosur pas gjuajtjes me armë zjarri ditën e djeshme në Pejë, është në gjendje stabile.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar mjeku kujdestar Naser Syla, i cili tha se i njëjti është dërguar në Klinikën e Kirurgjisë Torakale për trajtim të mëtutjeshëm.

Poashtu pak më parë, spitali i Përgjithshëm i Pejës njoftoi se pacienti tjetër që mbeti i plagosur të premten në Pejë është jashtë rrezikut për jetë.

I dyshuari që plagosi dy persona në rrugën “Hasan Murati”, në afërsi të Qendrës së Paraburgimit në Pejë, është ndaluar për 48 orë.

