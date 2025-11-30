QKUK-ja jep detaje për gjendjen e gruas që u ther me thikë nga i fejuari në Fushë-Kosovë
Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua është therur me thikë të shtunën në Fushë-Kosovë.
Viktima fillimisht mori trajtim mjekësor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, ndërsa më pas u dërgua në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore.
Drejtori i Qendrës Emergjente, Naser Syla, ka deklaruar për lajmi.net, se gruaja tani ndodhet në gjendje stabile dhe po trajtohet në Mjekim Intensiv Qendror.
“Pacienti në Mjekim Intensiv Qendror ndodhet në gjendje stabile. Mbrëmë është trajtuar në Qendrën Emergjente, ku ekipet kujdestare të Anestezionit dhe Kirurgjisë Abdominale kryen intervenimin në sallat operative. Pas trajtimit fillestar, ajo u dërgua në MIQ për kujdes dhe trajtim të mëtejshëm”, tha Syla.