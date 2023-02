QKUK-ja hap 100 vende të punës, disa janë vetëm me shkollë të mesme

Qendra Klinike Universitare e Kosovës, ka publikuar sot shpalljen e konkursit për 85 infermierë të përgjithshëm.

Prej tyre 70 kërkohen me nivelin bachelor dhe 15 me shkollim të nivelit të mesëm, përcjell lajmi.net.

Për veç tyre, konkursi është hapur edhe për pranimin e 10 teknikë të rëntgenit dhe 5 laborantë të drejtimit mjekësor.

QKUK, njofton se aplikimi do të hapet me datën 29 mars dhe do të mbyllet me 5 prill./Lajmi.net/

Kushtet e kërkuara për pozicionet e lartpërmendura janë këto: