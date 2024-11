​QKUK dhe dy lagje të Prishtinës sonte do të mbeten pa ujë Sonte nga ora 22:00 deri 02:00 do të ndalet furnizimi me ujë të pijshëm në stacionin e pompimit në Parkun e Qytetit në Prishtinë. Kjo ndërprerje është e nevojshme për kryerjen e punimeve të domosdoshme dhe për pasojë nuk do të ketë ujë të pijshëm në lagjet Aktash, Ulpianë dhe në Qendrën Klinike Universitare të…