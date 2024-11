QKMF në Prishtinë me apel për qytetarët lidhur me gripin sezonal Rreth nëntë mijë qytetarë nga rajoni i Prishtinës janë vaksinuar kundër gripit sezonal, ndërkaq tre mijë doza të tjera janë ende në dispozicion. Nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) iu bëjnë thirrje grupeve më të ndjeshme që të vaksinohen deri në fund të dhjetorit. Grupet më të rrezikuara konsiderohen të moshuarit, personat me sëmundje…