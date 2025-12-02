“Qitna paret”-Punëtorët kërkojnë pagën e tyre përmes protestës para Komunës së Prishtinës

Kryetari i Sindikatës së “Trafikut Urban” Ilmi Gashi, dhe kryetari i sektorit privat Izet Smaili ishin në komunë për takim me zyrtarët komunal, ndërsa protestuesit jashtë komunës bëjnë thirrje që të ju dalin paret “qitna pret”. Teksa punëtorët e “Trafikut Urban” dhe operatorëve privatë kanë paralajmëruar radikalizëm të veprimeve dhe bllokim të qytetit me autobusët…

02/12/2025 12:10

Kryetari i Sindikatës së “Trafikut Urban” Ilmi Gashi, dhe kryetari i sektorit privat Izet Smaili ishin në komunë për takim me zyrtarët komunal, ndërsa protestuesit jashtë komunës bëjnë thirrje që të ju dalin paret “qitna pret”.

Teksa punëtorët e “Trafikut Urban” dhe operatorëve privatë kanë paralajmëruar radikalizëm të veprimeve dhe bllokim të qytetit me autobusët nëse zvarritet edhe më tej çështja e mos alokimit të mjeteve financiare për pagat e tyre.

Ndryshe që nga 24 nëntori është ndërpre qarkullimi i autobusëve në kryeqytet. /Lajmi.net/

