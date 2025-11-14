Qindra të rinj janë mbledhur për t’u përleshur në Mitrovicë, institucionet arsimore në dijeni
Aktivisti Besart Peci ka ngritur alarmin për një situatë shqetësuese në Mitrovicë, ku sipas tij qindra të rinj janë mbledhur në sheshin e qytetit me qëllim përleshjeje. Në postimin e tij, Peci tregon bisedën me një shok të tij, i cili i ka thënë se një ngjarje e tillë dyshohet se po organizohet mes grupeve…
Lajme
Aktivisti Besart Peci ka ngritur alarmin për një situatë shqetësuese në Mitrovicë, ku sipas tij qindra të rinj janë mbledhur në sheshin e qytetit me qëllim përleshjeje.
Në postimin e tij, Peci tregon bisedën me një shok të tij, i cili i ka thënë se një ngjarje e tillë dyshohet se po organizohet mes grupeve të të rinjve, duke kujtuar se incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe më herët në qytet.
Aktivisti shton se është në përpjekje për të marrë më shumë informacione, ndërsa thekson se problemi tashmë është evidentuar edhe nga institucionet dhe se personeli arsimor është i informuar për situatën.
“Qenka evidentuar problemi nga institucionet. Personeli arsimor qenkan të informuar”, ka shkruar ai.