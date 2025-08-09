Qindra qytetarë protestojnë në Prishtinë në mbështetje të Palestinës dhe Gazës
Në qendër të Prishtinës po mbahet një protestë masive në mbështetje të popullit palestinez dhe civilëve në Rripin e Gazës.
Qindra qytetarë janë mbledhur për të shprehur solidaritetin e tyre me viktimat e sulmeve dhe për të kërkuar ndaljen e dhunës ndaj popullsisë civile, transmeton lajmi.net
Me pankarta, flamuj palestinezë dhe thirrje për drejtësi dhe paqe, protestuesit po marshojnë nëpër rrugët kryesore të kryeqytetit, duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të veprojë ndaj asaj që e konsiderojnë agresion të vazhdueshëm dhe shkelje të të drejtave të njeriut në Gaza./lajmi.net/