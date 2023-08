“Qeverisje me kukamë” – kritikohet shtyrja e regjistrimit të popullsisë

Drejtori i hulumtimeve në Institutin GAP, Agron Demi, e ka vlerësuar udhëheqjen e Qeverisë Kurti si “qeverisje me kukamë”.

Demi ka shkruar në Facebook se në mesin e dështimeve kolosale të kësaj qeverie, pamundësia për të mbajtur regjistrimin e popullsisë më 1 shtator 2023 për mendimin e tij është një ndër dështimet më të mëdha.

“Kryeministri mund të fajësoj qeveritë e kaluara se kanë mbajtur regjistrimin me një memorandum, apo të fajësoj komunat. Por fakti është se fajtori kryesorë për këtë dështim është Qeveria. Regjistrimi i 2011 ka qenë i pari në Kosovën e pasluftës dhe memorandumet me organizatat ndërkombëtare edhe kanë qenë të arsyeshme”, ka shkruar Demi.

Kjo Qeveri, sipas tij, ka pas dy vjet e gjysmë kohë me u përgatitë, me i udhëheq vetë procedurat e prokurimit pa pas nevojë me lidhë marrëveshje me organizatat ndërkombëtare për me i mbulua dështimet Qeverisë.

“Se sa seriozisht e ka kjo qeveri regjistrimin e popullsisë tregon edhe fakti qe e kanë lanë ASK-në me ushtrues detyre të Kryeshefit që nga fillimi i mandatit qeverisës. Boll ma me vajtime e kukatje”, ka shkruar Demi.