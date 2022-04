Qeverisja e mirë me aktakuza shumë

Kabineti i Qeverisë Kurti II po rrethohet nga njerëz me aktakuza aktive. Me aktakuza po ballafaqohen edhe deputetët nga radha e Lëvizjes Vetëvendosje. Disa nga emrat e funksionarëve me aktakuza janë Xhelal Sveçla, Glauk Konjufca, Arbërie Nagavci, Fitore Pacolli e Mimoza Kusari-Lila, derisa deri vonë probleme me ligji kishin edhe Albulena Haxhiu e Liburn Aliu.