Qeverisë i dhemb dërgimi i ligjit për pagën minimale në Kushtetuese, Presidentja i del krah opozitës Pas dërgimit të Projektligjit për Pagën Minimale në Gjykatën Kushtetuese, Presidenca ka bërë me dije se ligji në fjalë nuk do të dekretohet pa e dhënë fjalën e saj Kushtetuesja. Bekim Kupina, këshilltar i presidentes Vjosa Osmani, ka bërë me dije se Gjykata Kushtetuese e ka njoftuar shefen e shtetit për dërgimin e këtij ligji…