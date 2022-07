Qeveria s’i jep paratë e premtuara, KESCO kërkon rishqyrtim të jashtëzakonshëm të faturave të rrymës

Qeveria e Kosovës nuk e ka mbajtur premtimin për subvencionimin e energjisë elektrike, andaj KESCO ka kërkuar që të rishqyrtohen faturat.

Kjo është bërë e ditur me anë të një komunikate për media nga ZRRE.

“Më 19 korrik 2022, Furnizuesi i energjisë elektrike, i ngarkuar me obligimin e shërbimit publik si Furnizues me Shërbim Universal (FShU/KESCO), ka paraqitur kërkesë zyrtare tek ZRrE për hapjen e Shqyrtimit të jashtëzakonshëm të Të Hyrave të Lejuara Maksimale për FShU. FShU, kërkesën e tij e mbështetë në operimin nën kosto, si rezultat i mungesës së subvencionit të zotuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe trendit në rritje të çmimeve në tregjet me shumicë të energjisë elektrike”, thuhet në komunikatën e ZRRE-së.

“Nga momenti i paraqitjes së kërkesës për Shqyrtim të jashtëzakonshëm, FSHU brenda 20 ditëve të punës duhet të paraqes arsyeshmëri të detajuar bashkë me kalkulimet e ndikimit financiar. Pas pranimit të arsyeshmërisë së detajuar, ZRrE do të shqyrtojë kërkesën e FSHU-së për të parë nëse tejkalohet pragu i materialitetit prej 5% i të hyrave të FSHU-së dhe plotësohen kushtet e Rregullës për të Hyrat e FSHU-së që të hapet Shqyrtimi i Jashtëzakonshëm i tarifave me pakicë për konsumatorët e rregulluar të energjisë elektrike”, thuhet tutje aty.

ZRrE ka thënë do të mbajë të njoftuar publikun në lidhje me veprimet që do të ndërmerren. /Lajmi.net/