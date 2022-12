Qeveria serbe merr vendim: Do t’i kërkojmë KFOR-it kthimin e trupave serbe në Kosovë Qeveria e Serbisë ka vendosur që edhe zyrtarisht t’i kërkojë KFOR-it kthimin e trupave serbe në Kosovë. Këtë e konfirmoi pak momente më parë presidenti serb, Aleksander Vuçiq, sipas RTS-së, transmeton lajmi.net. “Vendimi është marrë unanimisht. Do të ishte një vendim i mirë dhe do të reduktonte tensionet”, ka thënë ai. “Besoj që do të…