Qeveria rihap aplikimin në mbështetje të punësimit të vajzave dhe grave

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka bërë të ditur se është rihapur mundësia e aplikimit që ofron mbështetje të punësimit të vajzave dhe grave.

Murati një gjë të tillë e ka njoftuar përmes një postimi në ‘Facebook’, teksa ka bërë të ditur se kjo formë mbështetëse do të zgjasë deri më 15 prill, shkruan lajmi.net.

“Pra, nisur nga ky muaj e deri më 15 prill, bizneset që hapin vende të reja pune për vajza e gra do të mbështeten me deri në 50% të pagës për 3 muajt e parë, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me vendim”, ka bërë të ditur Murati.

“Kusht për kualifikim është që personi që punësoni ju si biznes, të mos ketë qenë në marrëdhënie pune më herët”, bën të ditur tutje ministri i Financave.