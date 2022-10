Qeveria nuk lëshon pe: As sot nuk pritet të dalin pagat për mësimdhënësit Ministri i Financave Punës dhe Transfereve është deklaruar sot lidhur me pagat e shtatorit për grevistët. Ministri Murati ka thënë për KosovaPress se sa i përket pagve për grevistët do të zbatojnë ligjin përkatës. “Do ta zbatojmë ligjin sa i përket pagave për grevistët”, ka thënë shkurt Murati. Në anën tjetër, SBASHK-u kanë paralajmëruar masa…