Qeveria në detyrë merr vendim për shpronësimet për ndërtimin e urës së dytë mbi lumin Ibër

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës janë propozuar disa propozim-vendime, ku ndër të tjerash u mor vendim për ndarjen e nga 100 eurove për të gjithë studentët. Kurse në kuadër të shpronësimeve, ushtruesi i detyrës së ministrit të Infrastrukturës, Hysen Durmishi propozoi edhe shpronësimet në kuadër të projektit për urën e dytë mbi…

07/10/2025 12:31

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës janë propozuar disa propozim-vendime, ku ndër të tjerash u mor vendim për ndarjen e nga 100 eurove për të gjithë studentët.

Kurse në kuadër të shpronësimeve, ushtruesi i detyrës së ministrit të Infrastrukturës, Hysen Durmishi propozoi edhe shpronësimet në kuadër të projektit për urën e dytë mbi lumin Ibër.

Pas propozimit nga Durmishi, ekipi i qeverisë në detyrë votuan për shpronësimit të pronave në kuadër të ndërtimit të urës së dytë mbi lumin Ibër./Lajmi.net/

