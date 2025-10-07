Qeveria në detyrë merr vendim për shpronësimet për ndërtimin e urës së dytë mbi lumin Ibër
Lajme
Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës janë propozuar disa propozim-vendime, ku ndër të tjerash u mor vendim për ndarjen e nga 100 eurove për të gjithë studentët.
Kurse në kuadër të shpronësimeve, ushtruesi i detyrës së ministrit të Infrastrukturës, Hysen Durmishi propozoi edhe shpronësimet në kuadër të projektit për urën e dytë mbi lumin Ibër.
Pas propozimit nga Durmishi, ekipi i qeverisë në detyrë votuan për shpronësimit të pronave në kuadër të ndërtimit të urës së dytë mbi lumin Ibër./Lajmi.net/