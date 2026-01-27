Qeveria në detyrë merr dy vendime, një prej tyre autorizimin e pagesës në shumë prej 154,000 euro për Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
Lajme
Qeveria në detyrë e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen elektronike.
Në këtë mbledhje janë marrë dy vendime.
Vendimi i parë i miratuar në këtë mbledhje ishte “Themelimin e Këshillit Organizativ për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës”.
Kurse vendimi i dytë tanimë i miratuar ishte “Autorizimin e pagesës në shumë prej 154,000 euro për Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për rritjen e kuotës së kapitalit të Qeverisë së Republikës së Kosovës në BERZH”./Lajmi.net/