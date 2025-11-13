Qeveria në detyrë mban mbledhje – këto janë tre vendimet që u morën

Qeveria në detyrë ka mbajtur sot mbledhjen e 275-të, të zhvilluar në formë elektronike, ku ka marrë disa vendime me rëndësi për menaxhimin e buxhetit dhe administratën publike. Një nga vendimet kryesore të mbledhjes ka qenë miratimi i kërkesës së Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për kursime dhe ndarje buxhetore, transmeton lajmi.net. Një vendim…

Lajme

13/11/2025 21:27

Qeveria në detyrë ka mbajtur sot mbledhjen e 275-të, të zhvilluar në formë elektronike, ku ka marrë disa vendime me rëndësi për menaxhimin e buxhetit dhe administratën publike.

Një nga vendimet kryesore të mbledhjes ka qenë miratimi i kërkesës së Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për kursime dhe ndarje buxhetore, transmeton lajmi.net.

Një vendim tjetër ka qenë riformulimi i pikës 2 të Vendimit të Qeverisë Nr. 09/273 të datës 31 tetor 2025.

Në mbledhje u bë edhe emërimi i z. Jetmir Haziri në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Regjistrim Civil./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

Procesi në Hagë në fazën përfundimtare, avokatët optimistë për lirimin e...

Lajme të fundit

Procesi në Hagë në fazën përfundimtare, avokatët optimistë...

Asllani pas fitores historik: Tani do festojmë

Familja Thaçi në mbështetje të kandidaturës së Bedri...

FITORE HISTORIKE – Shqipëria siguron vendin e dytë...