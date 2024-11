Qeveria ndan afro 5 milionë euro, kërkon 235 vetura të reja me qira Qeveria e Kosovës ka hapur tender për marrjen me qira të 235 veturave zero-zero me vit të prodhimit 2023-2024, të njëjtat për nevoja institucionale. Veturat thuhet në dosjen e tenderit që duhet të jenë të pesë modeleve të ndryshme. Vlera e parashikuar për veturat është 4.97 milionë euro me kohëzgjatje të qirasë 60 muaj. Procesi…