Qeveria miraton vendimin: 50 persona të dëbuar nga ShBA do të transferohen në Kosovë

Qeveria në detyrë e Kosovës sot ka mbajtur mbledhjen e 262-të në mënyrë elektronike.

Në këtë mbledhje, janë marr vendim për 3 vendime, shkruan lajmi.net

Njëri nga vendimet ka të bëj me 50 emigrantë që do të dëbohen nga ShBA-ja dhe do të transferohen në Kosovë. Qeveria e ka miratuar këtë kërkesë të ShBA-ve.

“Miratuar vendimin për ofrimin e mbrojtjes së përkohshme dhe të menjëhershme për pesëdhjetë (50) persona, në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Personat subjekt të këtij Vendimi, gjatë kohës së qëndrimit në Republikën e Kosovës, do të veprojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të gëzojnë të drejtat e përcaktuara me legjislacionin në fuqi.”, thuhet në njoftimin e qeverisë.

Për këtë vendim, kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka bërë një postim duke dhënë detaje.

Kurti ka treguar se 50 të dëbuarit nga ShBA-ja do të qëndrojnë në Kosovë për një periudhë 1-vjeçare.

“Si përgjigje ndaj kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta, gatishmërinë e shprehur për bashkëpunim me partnerin dhe aleatin tonë, sot e përkthyem në Vendim të Qeverisë, në mbledhjen tonë të 262-të. Sipas këtij vendimi, shteti ynë brenda një periudhe njëvjeçare do të pranojë dhe strehojë deri në 50 individë me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes. Përzgjedhja e këtyre personave do të bëhet nga një listë e propozuar, për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, këta persona do të veprojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të gëzojnë të drejtat e përcaktuara po sipas legjislacionit tonë në fuqi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten aleat i yni palëkundur dhe Republika e Kosovës do të jetë gjithmonë partner i besueshëm i tyre. U jemi përherë mirënjohës për ndihmën dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm, dhe e vlerësojmë lartë mbështetjen në mbrojtje e zhvillim, e sidomos në rrugëtimin tonë drejt integrimit Euro-Atlantik.”, thuhet në postimin e Kurtit./lajmi.net/