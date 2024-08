Qeveria miraton rregulloren për njohjen e statusit dhe të drejtave për personat paraplegjikë dhe tetraplegjikë Me propozim të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, sot u miratua Rregullorja për procedurat dhe kriteret e vlerësimit dhe njohjes së statusit dhe të drejtave të personave paraplegjikë dhe tetraplegjikë, ku, ndër të tjera, personave me lëndime me pasoja të përhershme u njihet e drejta për kompensim, për kujdestar personal, si dhe kur është…