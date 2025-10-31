Qeveria miraton propozimin e pagës minimale- Nga janari 425 euro, në korrik bëhet 500 euro
Ministri në detyrë, Hekuran Murati ka paraqitur sot në mbledhje çështjen e nivelit të pagës minimale në vend. Murati paraqiti për votim ndryshimin që paga minimale të bëhet 500 euro Nga 1 janari 425 euro, kurse nga 1 korriku 2026 në 500 euro. Kësisoj propozimi u hodh në votim dhe u votua pa asnjë kundërshtim…
Lajme
Ministri në detyrë, Hekuran Murati ka paraqitur sot në mbledhje çështjen e nivelit të pagës minimale në vend.
Murati paraqiti për votim ndryshimin që paga minimale të bëhet 500 euro
Nga 1 janari 425 euro, kurse nga 1 korriku 2026 në 500 euro.
Kësisoj propozimi u hodh në votim dhe u votua pa asnjë kundërshtim apo abstenim./Lajmi.net/