Qeveria miraton propozimin e pagës minimale- Nga janari 425 euro, në korrik bëhet 500 euro

31/10/2025 10:21

Ministri në detyrë, Hekuran Murati ka paraqitur sot në mbledhje çështjen e nivelit të pagës minimale në vend.

Murati paraqiti për votim ndryshimin që paga minimale të bëhet 500 euro

Nga 1 janari 425 euro, kurse nga 1 korriku 2026 në 500 euro.

Kësisoj propozimi u hodh në votim dhe u votua pa asnjë kundërshtim apo abstenim./Lajmi.net/

