Qeveria miraton projektligjin për Lëndët Plasëse Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projektligjin për Lëndët Plasëse. Sipas ekzekutivit ky vendim do të ndihmojë në ruajtjen e njeriut, kafshëve dhe të mjedisit në përgjithësi. Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla tha se me këtë projektligj do të parashihen edhe gjobat. “Prandaj është e rëndësishme që të avancojmë në kornizën ligjore që…