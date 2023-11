Qeveria merr vendim përsëri: Deri më 15 dhjetor serbët kanë kohë që ti regjistrojnë veturat e tyre dhe ti largojnë ato ilegale

Qeveria e vendit me një komunikatë për media ka njoftuar se është zgjatur afati për regjistrimin e veturave me tabela ilegale të lëshuara nga Serbia në ato të Republikës së Kosovës.

Me këtë vendim është ndryshuar vendimi qeveritar i datës 30 tetor që parashihte periudhën përfundimtare 1 dhjetor 2023 për konvertimin e tabelave në ato të shtetit të Kosvoës, shkruan lajmi.net.

Afati i ri me këtë vendim do të jetë deri me datën 15 dhjetor të këtij viti.

“Qeveria e Republikës së Kosovës ka zhvilluar mbledhje elektronike, në të cilën ka ndryshuar dhe plotësuar Vendimin e Qeverisë Nr.01/170 të datës 30 tetor 2023 , duke zgjatur kështu afatin për regjistrimin me benefite financiare për pronarët e automjeteve me denominimet “PR”, “KM”, “PZ”, “GL”, “UR”, “PE”, “DA” apo “ĐA” deri me 15 dhjetor 2023”, thuhet në publikimin e Qeverisë./Lajmi.net