Qeveria mban mbledhje në orë të vona dhe merr tetë vendime, një nga to ka të bëjë me SHBA-në Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur mbledhje elektronike, në të cilën ka miratuar tetë vendime, ndër ta edhe vendimi për shpalljen me interes të veçantë publik të pronave të paluajtshme për realizimin e projekteve infrastrukturore për interes publik, zonat kadastrale Jesenovik i epërm dhe Banjë, Zubin Potok, Komuna Zubin Potok dhe zonat kadastrale Bistricë…