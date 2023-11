Qeveria maqedonase miraton marrëveshjen për projektimin e rrugës Tetovë-Prizren

Marrëveshja për projektimin e rrugës Tetovë-Prizren është mirtuar nga ana e Qeverisë së Maqedonisë.

Kjo është bërë e ditur nga ana e zëvendëskryeministrit të Qeverisë Maqedone, Artan Grubi.

Në llogarinë e tij në Facebook, Grubi tha se realizimi i këtij projekti do të jetë një shteg i ri cilësor komunikimi me Republikën e Kosovës.

Postimi i Grubit:

Dua të ndaj me ju një lajm të bukur, në seancën e sotme të Qeverisë miratuam marrëveshjen për projektimin e rrugës Tetovë – Prizren duke shënuar kështu zyrtarisht fillimin e procedurave për realizimin e këtij projekti madhor që do të jetë një shteg i ri cilësor komunikimi me Republikën e Kosovës.