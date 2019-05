Qeveria lë pa punë 66 punëtorë të Lotarisë, Ministria e Financave nuk e procedon Ligjin e ri

Qeveria lë pa punë 66 punëtorë të Lotarisë, Ministria e Financave nuk e procedon Ligjin e riMbi 60 punëtorë të Lotarisë së Kosovë nga 8 maji i këtij viti do të mbesin në shtëpi. Gjithë kjo për faktin se po këtë ditë do të hyjë në fuqi Ligji që ndalon lojërat e fatit. “Shpëtim” për ta mund të jetë procedimi në Kuvend i Ligjit për Lotarinë. Aktualisht ligji gjendet në Qeveri, dhe ende nuk është proceduar. Lumir Abdixhiku thotë se ai ende nuk ka marrë konfirmim rreth kërkesës për procedim të këtij Ligji, ndërkohë në Lotari deklarojnë se kanë marrë premtime nga Grupet Parlamentare se ky ligj do të procedohet shpejt.