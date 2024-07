“Qeveria Kurti do të dënohet nga populli, kanë vjedhur, mashtruar dhe varfëruar vendin” Deputetja e LDK-së, Rrezarta Krasniqi thotë se Qeveria Kurti do të dënohet nga populli. Krasniqi përmes një shkrimi në “Facebook” thekson se, ky dënim do të vjen, pasi sipas saj, Qeveria e Albin Kurtit e ka vjedhë popullin, e ka mashtruar dhe e ka varfëruar. Madje, sipas saj, kjo Qeveri do të mbahet mend edhe…