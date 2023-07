Qeveria: Janë nënshkruar 13 marrëveshjet me Shqipërinë Qeveria e Kosovës me një njoftim për media kanë njoftuar se janë nënshkruar 13 marrëveshje që ishin paraparë të nënshkruheshin në Gjakovë pak javë më parë në mbledhjen e dy qeverive, mbledhje e cila ishte anuluar. Nga Qeveria thanë se vetëm gjatë dy viteve të fundit janë nënshkruar gjithsej 41 marrëveshje me qeverinë e shtetit…