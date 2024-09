Qeveria i dha pronë Halil Kastratit, Shala: Kur shteti te harron, poshtërimi vjen edhe në këtë formë

Për qëllimin e realizimit të interesit publik, sipërfaqet kadastrale të paraqitura në këtë vendim iu kanë jepur për shfrytëzim Shoqatës Bamirëse “Jetimët e Ballkanit” për ndërtimin e Kompleksit “Qendra Rezidenciale e Kosovës për autizëm, sindromë Down dhe aftësi të kufizuar për fëmijë, persona të rritur dhe të moshës së shtyrë”, në periudhë prej 99 vitesh, thuhet në vendimin e Qeverisë.

Për këtë vendim ka reaguar edhe anëtari i PSD, Asdren Shala i cili ka konsideruar se ky veprim tregon degradimin e shtetit, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, Halil Kastrati versioni i kundërt i filantropisë dhe humanizmit.

“As me perfytyrue nuk kam mund qe shteti degradon deri ne kete pike. Halil Kastrati eshte pika ku ka arrite shteti jone qe e udheheq Albin Kurti. I fal haktare me toke per me krijue strehimore. Fati i atyre qe kane nevoje per doren e shtetit mbetet brenda limitive te meshires se Halil Kastratit. Hajde politike hajde! Hajde e majte hajde! Vendin e politikave sociale e zene aksionet humanitare. Per me teper qe, Halil Kastrati eshte versioni i kundert i filantropise dhe humanizmit. Ai e jep ndihmen me kusht. E kushti eshte me u bo pak aktor i mjerimit para kamerave. Ata te cilet e marrin ndihmen ashtu, poshterohen. Halili qe i jep ndihmat i ben reklame vetes. Ky nuk eshte as definicioni i bamiresise. Madje eshte ne kundershtim edhe me librat e shenjte – aty ku Halili e ka referencen”, ka shkruar Shala.