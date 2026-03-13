Qeveria i çon 1 milion euro në Mitrovicë të Jugut, Faton Peci nënshkruan me Ministren Kusari – Lila
Peci, ka bërë të ditur se lidhur me këtë, sot, ai së bashku me ministren e Industrisë, Ndërmarrësisës dhe Tregtisë, Mimoza Kusari – Lila, kanë nënshkruar ankes-marrëveshjen mes komunës dhe ministrisë.
Postimi:
1 milion euro investim për Parkun Industrial në Mitrovicë
Kënaqësi të mirëpres në Mitrovicë ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Mimoza Kusari-Lila.
Një hap shumë i rëndësishëm u bë sot me nënshkrimin e aneks-marrëveshjes në mes Komunës së Mitrovicës dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, me impakt direkt në zhvillimin e ekonomisë lokale.
Ky investim ka të bëjë me Eko-parkun Industrial në zonën industriale në Frashër, i cili do të ndërtohet sipas standardeve evropiane dhe do ta bëjë Mitrovicën qendër të rëndësishme të zhvillimit ekonomik.
Kushtet e mira për biznes janë themeli i zhvillimit ekonomik dhe i mirëqenies së qytetarëve.