​Qeveria e Serbisë vazhdon vlefshmërinë e regjistrimit të automjeteve me targa serbe në Kosovë

Qeveria Serbisë ka njoftuar se, ka miratuar Rregulloren për kushte të veçanta për vlefshmërinë e regjistrimit të automjeteve me targa të qyteteve dhe komunave të Kosovës e cila hyn në fuqi sot.

Me miratimin e kësaj rregulloreje, tash e tutje do të vazhdohet regjistrimi i të gjitha automjeteve me targa KM, PR, GL dhe emrat e qyteteve tjera serbe në Kosovë.

Njoftimi i plotë:

Qeveria e Republikës së Serbisë në seancën e djeshme ka miratuar Rregulloren për kushte të veçanta për vlefshmërinë e regjistrimit të automjeteve me targa të qyteteve dhe komunave në Krahinën Autonome të Kosovës dhe Metohisë, e cila hyn në fuqi sot.

Me miratimin e kësaj rregulloreje, tash e tutje do të vazhdohet regjistrimi i të gjitha automjeteve me targa KM, PR, GL dhe emrat e qyteteve tjera serbe në rajonin e Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë.

Këto automjete, si më parë, do të mund të lëvizin lirshëm në komunikacion, me posedim të policës së sigurimit të detyrueshëm dhe dëshmisë së kontrollit teknik të mjetit, jo më e vjetër se një vit.

Qeveria e ka marrë këtë vendim në përputhje me rregulloren për regjistrimin e automjeteve të autoriteteve kompetente të Republikës së Serbisë, si dhe marrëveshjen e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për parandalimin e përshkallëzimit të situatës dhe vazhdimin e kërkimit. për zgjidhje të përhershme të çështjes së targave të automjeteve në rajonin e Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë.

Qeveria dje ka miratuar edhe Konkluzionin për miratimin e raportit për bisedimet e mbajtura më 23 nëntor në Bruksel me përfaqësuesit e institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes në Prishtinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.