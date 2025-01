Qeveria e përkohshme siriane do t’i rrisë 400% pagat në sektorin publik Ministri i Financave në Siri, Mohammed Abazeed, ka thënë të dielën se Qeveria e përkohshme do t’i rrisë pagat për 400 për qind në sektorin publik në muajin tjetër, pas kompletimit të ristruktimeve nëpër ministri, me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe llogaridhënies. Kjo rritje, që besohet se do të kushtojë 127 milionë dollarë, do…