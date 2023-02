Qeveria e Kosovës: Serbia kërkoi ndryshimin e tekstit të propozimit franko-gjerman, për këtë shkak s’u nënshkrua Qeveria e Kosovës është deklaruar në lidhje me zhvillimin e djeshëm në mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit serb, Aleksandar Vuciq, takim ky i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Nga Qeveria e Kosovës u tha se para fillimit të takimit zyrtar me Përfaqësuesin e Lartë të BE-së, Borrell, Kurti realizoi një takim me zëvendës…