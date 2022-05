Qeveria e Kosovës ndriçohet me flamurin e komunitetit LGBTI, Kurti ka një mesazh

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, përmes një foto të ndërtesës së Qeverisë me flamurin shumëngjyrësh ka thënë se të gjithë janë të barabartë, edhe nëse dallojnë në besim apo orientim.

“Sot ne shënojmë #IDAHOT, një ditë që na kujton se jemi të gjithë të barabartë – pavarësisht nga orientimi ynë seksual apo identiteti gjinor. Le të qëndrojmë së bashku kundër padrejtësive dhe paragjykimeve, sot dhe çdo ditë”, shkroi Kurti në Twitter.

Postimi i Kurtit është shpërndarë vetëm në gjuhën angleze.

Today we mark #IDAHOT, a day that reminds us that we are all equal — no matter what our sexual orientation or gender identity. Let us stand together against injustice and prejudice, today and every day. pic.twitter.com/oBaFTbmyhO

— Albin Kurti (@albinkurti) May 17, 2022