Qeveria e Kosovës iu referohet ish-krerëve të UÇK-së si “shqiptarë të akuzuar”

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot ka mbajtur një takim me ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët po akuzohen nga Dhomat e Specializuara në Hagë për krime të luftës dhe po vazhdojnë të mbahen në paraburgim.

Lidhur me takimin virtual që ka zhvilluar Kurti, qeveria e Kosovës ka dërguar edhe komunikatë për media, ndërsa ajo që bie në sy është fakti se qeveria ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ish-krerëve të institucioneve të Kosovës iu referohet me një tjetër emër: “shqiptarë të akuzuar para Dhomave të Specializuara në Hagë”, shkruan lajmi.net.

“Kryeministri Kurti sot bashkëbisedoi me të gjithë avokatët dhe bashkë-avokatët e ekipeve mbrojtëse të shqiptarëve të akuzuar para Dhomave të Specializuara në Hagë. Takimi u mbajt online dhe zgjati gati dy orë dhe gjatë tij u diskutuan kërkesat e ekipeve mbrojtëse për Qeverinë e Republikës së Kosovës.”, thuhet saktësisht në komunikatën e dërguar nga qeveria e Kosovës.

Ky është njoftimi i plotë i kryeministrisë:

Kryeministri Kurti bashkëbisedoi me avokatët mbrojtës të të burgosurve në Hagë

Prishtinë, 3 maj 2022

Takimi u mbajt si rezultat i nevojës për të diskutuar dhe adresuar kërkesat e bëra nga ekipet mbrojtëse: procesi i stërzgjatur i mbajtjes në paraburgim të të akuzuarve, mos-respektimi i praktikës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mungesa e përkthimeve dhe, në veçanti, mosmarrja në konsideratë e okupimit dhe krimeve të Serbisë në Kosovë gjatë viteve të ’90-ta.

Kryeministri Kurti propozoi që takimet e tilla të vazhdojnë e të jenë të rregullta.

Të gjitha ekipet u shprehën tejet mirënjohëse për mundësinë e diskutimit direkt me Kryeministrin Kurti, dhe shprehën falënderim me faktin që Qeveria e Kosovës po tregon interesim dhe angazhim në lidhje me procesin para Dhomave të Specializuara.