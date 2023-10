Qeveria e konfirmon: Kurti merr pjesë në Samitin e Tiranës me 16 tetor Tirana me 16 tetor do të jetë nikoqire e udhëheqësve të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm. Kryesuesja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, presidenti francez, Emmanuel Macron e kancelari gjerman Olaf Scholz do të jenë të pranishëm gjithashtu, përcjell lajmi.net. Ashtu siç edhe pritej, por jo nga raportet e së kaluarës jo…