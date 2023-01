Qeveria britanike kundërshton krijimin e një “enklave një-etnike në Kosovë”

Ajo ka kërkuar edhe një herë konfirmimin e përfaqësuesve të Qeverisë britanike se nuk e mbështesin “krijimin e një enklave serbe në Kosovë”, shkruan lajmi.net.

Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Kerans ka deklaruar se është ndjerë e lehtësuar kur ka dëgjuar Qeverinë se nuk do të mbështes krijimin e një enklave serbe në Kosovë.

“E rëndësishme është që ne të mos e rrënjosim më tej etno-nacionalizmin në Ballkan”, ka shkruar Kearns.

Në fjalimin e saj në parlament, Kearns ka deklaruar se ndihet e shqetësuar pasi që përmes propozimin franko-gjerman po synohet krijimi i një enklave në Kosovë në stilin e “Republika Srpskas”.

Very relieved to hear the Government confirm that they will not support the creation of a Serb-enclave in Kosovo.

Crucial we do not further entrench ethno-nationalism in the Balkans. pic.twitter.com/RytJaWfAMb

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) January 31, 2023