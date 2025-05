“Qeveri vetëm me VV-në”, Bajrami i reagon Bashës: Pse duhet VV të bëjë koalicion me ‘hajvanat’? Një debat mes deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, dhe asaj të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, është zhvilluar lidhur me idenë për formimin e një qeverie tranzicionale – ide kjo e LDK-së. Debati nisi pas një postimi të Bashës në Facebook, ku ai vuri në pikëpyetje arsyet pse LDK-ja, sipas tij, po insiston…