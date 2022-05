“Qeveri vepro me Ligjin e Pagave, mjekët po ikin nga Kosova”

Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemsedin Dreshaj i ka kërkuar qeverisë Kurti të veprojë më shpejt me Ligjin e Pagave si pasojë e ikjes së mjekëve nga Kosova.

Ai ka thënë se mungesa e shpresës dhe perspektivës në vend po i detyron njerëzit të ikin nga Kosova, shkruan lajmi.net.

“Në vazhdën e ikjes së shumë ekspertëve dhe të rinjëve, nga mungesa e shpresës dhe prespektivës në vend, sot ndodhi edhe një rast i braktisjes së vendit. Mjeku i ri F.L., i përgatitur me shumë mund për vetën dhe kosto për vendin, nga sot kontributet e tij profesionale dhe shkencore do ti dhuroj në një vendi tjetër, e krejt kjo si pasojë e pakënaqësisë me paga si dhe mungesës së perspektivës për të nesërmën.”, ka shkruar Dreshaj.

Ai ka thënë se pagesa adekuate dhe dinjitoze është imperativ i kohës.

“Qeveri vepro. Ligji i pagave është imperativ i kohës dhe zgjedhja e vetme në këtë situatë”, ka shkruar ai.

Ky është postimi i plotë:

Ligji i pagave imperativ; Qeveri vepro, vendi po zbrazet.

Në vazhdën e ikjes së shumë ekspertëve dhe të rinjëve, nga mungesa e shpresës dhe prespektivës në vend, sot ndodhi edhe një rast i braktisjes së vendit. Mjeku i ri F.L., i përgatitur me shumë mund për vetën dhe kosto për vendin, nga sot kontributet e tij profesionale dhe shkencore do ti dhuroj në një vendi tjetër, e krejt kjo si pasojë e pakënaqësisë me paga si dhe mungesës së perspektivës për të nesërmën.

Është koha që të kalohet nga fjalët në vepra, pagesa adekuate dhe dinjitoze është imperativë i kohës që të ruhet cilësia dhe substanca nacionale në vend.

Qeveri vepro. Ligji i pagave është imperativ i kohës dhe zgjedhja e vetme në ketë situatë. /Lajmi.net/