Qetsori: Unë e çova Efin në finale, mendova se shkon Kiara

Qetsori pati një avantazh në “prime-n” e kaluar.

Ai qoji veten në televotim bashk me Efin, Bledin dhe Kiarën për të shpallur finalistin e dytë, shkruan lajmi.net.

Efi ishte ajo e cila u shpall finaliste, teksa Kiara dhe Bledi u eliminuan.

Qetsori dhe Efi kanë pasur debate gjatë javës.

E sonte Qetsori tha se Efi u tregua mosmirënjohëse, teksa ia përshpejtoi finalen.

“Efin unë e çova në finale, të them të drejtën mendova se shkon Kiara, se po të kisha ditur që ajo ikën nuk do e kisha bërë. E kjo Efi as një faleminderit nuk më tha”, tha Qetsori./Lajmi.net/