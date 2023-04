Qesharake: Papagalli ndërpren ndeshjen në Portugali, zyrtarët “vuajtën” ta largojnë nga fusha

Një situatë sa e pazakontë, aq edhe qesharake ka ndodhur në një ndeshje futbolli në Portugali.

Një papagall e ndërpreu ndeshjen ndërmjet Estoril dhe Amadoras në minutën e 51-të, shkruan lajmi.net.

Për ta larguar papagallin nga tereni i lojës është dashur intervenimi i zyrtarëve të ndeshjes.

Këta të fundit tentuan në disa mënyra, por që nuk ia dolën.

Pas disa momenteve, papagalli u largua vetë nga fusha dhe ndeshja vazhdoi.

Mëposhtë mund ta shikoni momentin./Lajmi.net/

A game in Portugal was interrupted because a macaw was on the pitch 🤣🦜

(via @Canal_11Oficial)pic.twitter.com/hPAfCE6V0E

— B/R Football (@brfootball) April 5, 2023