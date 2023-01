Qerkini: Lajçaku po vjen me na vizitu, Kurti kurrë

Kryetari i Qendrës Burimore për Personat e Pagjetur, Bajram Qerkini ka shprehur kritikat e tij për zvarritje të Ligjit për personat e pagjetur. Ai ka deklaruar se tash e 15 muaj nuk kanë pasur asnjë takim me udhëheqësit e institucioneve, e për më tepër as nuk po përfillen kërkesat e tij. Ai para deputetëve të Komisionit për të Drejtat e Njeriut ka thënë se po u shkelën të drejtat e njeriut. Qerkini tha se tash e katër muaj po punojnë pa asnjë donacion.

Qerkini ka thënë se shumë nga kërkesat e tyre ishin premtuar se do të realizohen, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur.

“Nuk bëhet me fjalë punët, të cilat i keni shkruar vet, i keni planifikuar vet. Po e marrim vetëm vitin 2022, çdo komision por edhe ju për të Drejtat e Njeriut, të cilat neve na shkelen çdo ditë drejtat e njeriut. Një pyetje që ja kam bërë unë Ibrahim Makollit ‘a po më shkelen drejtat e njeriut mua, e përfaqësoj dhimbjen më të madhe që ekziston-të fëmijëve, apo po më duket mua’. Më tha ‘jo vetëm që po të shkelen drejtat e njeriut ditore, por po shkelet edhe kushtetuta e Kosovës. Që 20 vjet, po i lë këto tri anash, a thu e kane të njohur jurisprudencën, a thua e kanë të njohur ABC, a thua nuk po ditkan bash kurrgjë, njerëzit të cilët janë caktuar me pru një Ligj për Personat e Pagjetur. Ku është faji? Pse nuk po dilni ju që po e udhëhiqni për të Drejtat e Njeriut me thënë nuk po lejon politika për të shkuar përpara për këtë proces”, ka deklaruar ai.

Për Ligjin për të pagjeturit kanë debatuar pozitë e opozitë, ku deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu-Shoshi tha se është hera e pestë që shtyhet nga programi legjislativ.

“Para dy muajsh Besnik Bislimi ka thënë që ‘jemi duke punuar në paragrafin e fundit të draft-marrëveshjes me Serbinë për të pagjeturit’. Unë jam shumë e saktë çfarë jam duke folur, kështu që vetëm ty të duhet pak më shumë koncentrim kur kolegët tjerë të flasin, dhe mos me u mundua të paktën me këtë temë me politizua”, i tha ajo deputetit të LVV-së, Alban Bajrami.

Ndërkaq, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Alban Bajrami tha se do të kërkojnë nga qeveria informata se kur do të procedohet me Ligjin për Personat e Pagjetur.

“Po, e vërtetë që Ligji ka qenë në planin e punës për fundvitin e 2022, por për shkak me gjasë të ngarkesave të caktuara që ka pasur, nuk ka arritur që të vijë dhe besoj që do të vijë shumë shpejt. Ne si komision do t’i drejtohemi me një shkresë qeverisë për të na informuar për këtë çështje. Sepse ne nuk duhet familjarët e personave të zhdukur t’i trajtojm nga aspekti politik, andaj duhet të jemi qartë me juve dhe duhet të angazhohemi gjithë së bashku duke mos tentuar të fitojmë poenta politikë në raport me këtë kategori”, ka deklaruar Bajrami.

Zëri i gjithë familjarëve të personave të pagjetur, Bajram Qerkini ka folur edhe për vështirësitë me të cilat po ballafaqohen për ta mbajtur ende të hapur Qendrën Burimore për Personat e Pagjetur.

“Qendra Burimore ka qenë edhe është që do të punojë dhe nuk do të ndalet edhe pse që katër muaj nuk kemi asnjë donacion….Kisha pasur pyetje në këtë Komision për të Drejtat e Njeriut, nuk po mundeni me realizua planet dhe programet e ligjit, a ju ka ardh ndonjëherë prej Ramush Haradinajt që ka qenë, sepse ne jemi të njoftuar se ju ka ardhur dokumenti me propozime edhe tetë kërkesat e familjarëve të cilat janë dorëzuar edhe në Komisionin Parlamentar, e ju nuk e keni qitur në kuvend. Kështu jemi të informuar qysh prej Ramush Haradinajt e deri ditën e sotme. Pse nuk e keni bërë, ju duhet të përgjigjeni para familjarëve”, ka shtuar Qerkini para anëtarëve të komisionit.

Po ashtu, para deputetëve ka thënë se tash e 15 muaj nuk i ka takuar askush.

“Që 15 muaj nuk mujten pas të gjithë atyre që janë thënë në Bruksel, me u ul në kuvend me bisedua për personat e pagjetur. Lajçaku po vjen me vizitu Qendrën Burimore për Personat e Pagjetur, se i ka thënë dikush vetëm këta po punojnë, nuk ka pasur ku të shkojë diku tjetër. Kryeministri kurrë, Andin Hoti kurrë, Besnik Bislimi më ka thirr një herë edhe më ka habit”, përfundon Qerkini.

Ai ka njoftuar se muajin e ardhshëm do të ketë takim në “Lagjen e Boshnjakëve” mes serbëve dhe shqiptarëve.