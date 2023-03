Qerkini kritikon pushtetin: Që dy vjet nuk po dialogohet për të pagjeturit Kryetari i shoqatës “Zëri i Prindërve”, Bajram Qerkini, vlerëson se dialoguesit e tanishëm me Serbinë nuk po merren fare me të pagjeturit. Qerkini, në Info Magazine në Klan Kosova, tha se tash e dy vjet negociatorët kosovarë nuk flasin për të pagjeturit me Serbinë. “Më vjen keq por kur flitet për personat e pagjetur dikur…