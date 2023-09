Qentë endacak “sundojnë” Prishtinën: U adoptuan vetëm 31

Janë bërë 20 ditë prej kur ka filluar aksioni për largimin e qeneve endacak nga rrugët dhe hapësirat publike dhe nisja e adaptimit të qenve endacak, si dhe subvencionimi me nga 50 euro nga Komuna e Prishtinës, megjithatë, interesimi i qytetarëve për adaptim nuk shihet edhe aq i madh. Madje shesheve të Prishtinës, si dhe në Kampusin e Universitetit të Prishtinës, është e njëjta vështirësi për të kaluar natën dhe në mëngjes.

Ky projekt i komunës nisi më 28 gusht, ku njëherë u tha se 12 persona kanë shprehur interesimin për të adaptuar qentë endacak, megjithatë, për shkak të gjendjes së tyre, në ceremoninë e organizuar nga komuna, vetëm dy persona u panë teksa nënshkruan kontratat.

Drejtori për Siguri dhe Emergjenca, Lulëzim Fushtica ka njoftuar se deri më tani janë adaptuar 31 qenë endacak, në kuadër të projektit për subvencionimin me nga 50 euro në muaj për adoptuesit. Ai thotë se janë edhe pesë kërkesa të tjera në pritje, për të adoptuar më shumë se pesë qenë, derisa tregoi se janë duke bërë inspektimin se a i plotësojnë kushtet e paracaktuara për t’u bërë pronarë të këtyre qeneve.

Fushtica për KP potencoi se në bazë të rekomandimeve nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), për adoptimin e më shumë se dy qeneve nga një person, duhet të inspektohet vendi për t’u siguruar nëse ka përmbushje të kushteve për mirëqenien e qeneve të adoptuar.

“Nga fillimi i fushatës për adoptimin e qeneve endacak, kryeqyteti ka nënshkruar 31 kontrata individuale për adoptim. Kemi së paku edhe pesë kërkesa për adoptim për me shumë se pesë qenë dhe jemi duke bërë inspektimin se a i plotësojnë kushtet e paracaktuara për adoptim. Në bazë të rekomandimeve nga AUVK (Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë të Kosovës) adoptimet më shumë se dy qenë duhet të inspektohet vendi për tu siguruar përmbushja e kushteve për mirëqenien e qeneve të adoptuar”, potencoi Fushtica.

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se qytetarët që shprehin interesim për adoptimin e qeneve do të subvencionohen me nga 50 euro çdo muaj, dhe do të mund t’i adoptojnë deri në pesë qenë, nëse i plotësojnë kushtet e parapara.

Ndërkaq, është paralajmëruar se do të ketë gjoba në rast të keqtrajtimit të qeneve që merren për adoptim.

Ndryshe, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka thënë se janë ndarë mbi një milion euro për trajtimin e qeneve endacak.