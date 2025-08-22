Qëndron Kastrati kandidon sërish për të parin e Kamenicës
Qëndron Kastrati ka shpallur kandidaturën për kryetar të Komunës së Kamenicës.
Në një njoftim në Facebook për shpalljen e kandidaturës, Kastrati që garon me Partinë Socialdemokrate ka thënë se është i bindur që mund t’ia rikthejë Kamenicës “jo vetëm zhvillimin, por edhe dinjitetin”.
“Nga Kika fillon historia, te njerëzit e Kamenicës merr kuptim. Malësia e bukur me fshatrat e saj të veçanta, qyteti ynë simpatik dhe mbi të gjitha njerëzit e mirë e të dashur janë arsyeja pse po rikthehem të garoj për Kamenicën”, ka thënë Kastrati.
Ai ka thënë se lista e PSD-së për asamble në këtë komunë garanton me “ndershmëri, përkushtim e sinqeritet”.
“Rikthimi im është më shumë se një hap politik. Rikthimi im është rikthimi i besimit se secili trajtohet me dinjitet, se mund të punohet pa dallime dhe me drejtësi. Është rikthimi i meritës, transparencës, investimeve dhe vëmendjes pozitive. Ky rikthim është kthimi i institucioneve te qytetari, jo si vegël e pushtetit por si shërbim për të gjithë”, ka shtuar Kastrati.
Për këtë kohë, Kastrati ka thënë se ka investuar në zhvillimin e tij profesional.
“Gjatë viteve të fundit kam investuar në zhvillimin tim personal e profesional dhe kam përfunduar studimet e nivelit master në Londër, në drejtimin “Politika e Klimës, Inovacionit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm”. Ky ishte një hap i rëndësishëm, sepse përvoja në qeverisje më ka dhënë praktikën, ndërsa studimet më kanë dhënë vizionin. Sot i kuptoj edhe më qartë nevojat e një komuniteti: si ndërtohet zhvillimi, cilat boshllëqe duhen mbushur dhe cilat mundësi duhet kapur”, ka shkruar ai.