Qendra për Punë Sociale e sjell djalin e Arlinda Zekaj në ceremoninë e varrimit
Familjarë, miq e qytetarë të shumtë janë mbledhur sot në Pejë për t’i dhënë lamtumirën e fundit Arlinda Zekaj, e cila u vra mizorisht nga kunati i saj, Albert Sylaj. Në varrimin e saj po marrin pjesë qytetarë të shumtë. Pak minuta më parë nga Qendra për Punë Sociale në varrim është sjellë edhe djali…
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Familjarë, miq e qytetarë të shumtë janë mbledhur sot në Pejë për t’i dhënë lamtumirën e fundit Arlinda Zekaj, e cila u vra mizorisht nga kunati i saj, Albert Sylaj.
Në varrimin e saj po marrin pjesë qytetarë të shumtë.
Pak minuta më parë nga Qendra për Punë Sociale në varrim është sjellë edhe djali i viktimës, 12 vjeçar.
Ai është parë duke përshëndetur familjen e nënës së tij, të cilët i dhuruan shumë dashuri që në momentin e aprë që arriti aty.
Djali gjithashtu iu bashkua edhe lutjeve të shumta që bëheshin për nënën derisa po bëhet edhe ceremonia e varrimit dhe të njëjtës po i jepet lamtumira e fundit.
Ngjarja tragjike e Arlinda Zekaj është një nga më të rëndat në Kosovën e pasluftës, duke pas parasysh se si u vra, ,nga mënyra se si ishte neglizhuar nga institucionet dhe gjithçka tjetër përreth këtij rasti./Lajmi.net/