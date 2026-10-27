Qendra për Punë Sociale e sjell djalin e Arlinda Zekaj në ceremoninë e varrimit

Familjarë, miq e qytetarë të shumtë janë mbledhur sot në Pejë për t’i dhënë lamtumirën e fundit Arlinda Zekaj, e cila u vra mizorisht nga kunati i saj, Albert Sylaj. Në varrimin e saj po marrin pjesë qytetarë të shumtë. Pak minuta më parë nga Qendra për Punë Sociale në varrim është sjellë edhe djali…

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27/10/2026 15:36

Familjarë, miq e qytetarë të shumtë janë mbledhur sot në Pejë për t’i dhënë lamtumirën e fundit Arlinda Zekaj, e cila u vra mizorisht nga kunati i saj, Albert Sylaj.

Në varrimin e saj po marrin pjesë qytetarë të shumtë.

Pak minuta më parë nga Qendra për Punë Sociale në varrim është sjellë edhe djali i viktimës, 12 vjeçar.

Ai është parë duke përshëndetur familjen e nënës së tij, të cilët i dhuruan shumë dashuri që në momentin e aprë që arriti aty.

Djali gjithashtu iu bashkua edhe lutjeve të shumta që bëheshin për nënën derisa po bëhet edhe ceremonia e varrimit dhe të njëjtës po i jepet lamtumira e fundit.

Ngjarja tragjike e Arlinda Zekaj është një nga më të rëndat në Kosovën e pasluftës, duke pas parasysh se si u vra, ,nga mënyra se si ishte neglizhuar nga institucionet dhe gjithçka tjetër përreth këtij rasti./Lajmi.net/

 

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