Qendra e Studentëve del me njoftim, nesër hapet konkursi për pranim në konvikte dhe ushqim në mensë Qendra e Studenteve ka njoftuar se nesër hapet konkursi për pranimin e studenteve të UP-së në këtë qendër. Në njoftim bëhet më dije se konkursi do të jetë i hapur prej nesër dhe deri më 19.09.2024. “Studentët të cilët do të aplikojnë për strehim dhe ushqim në Qendrën e Studentëve, aplikimin mund ta bëjnë përmes…