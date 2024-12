Qëllohet për vdekje anëtari i familjes së yllit të Real Madridit në ditën e Krishtlindjeve

Lojtarët e La Ligas po shijojnë një pushim të merituar, teksa ata festuan Krishtlindjet para se të rikthehen në punë javën e ardhshme.

Sidoqoftë, kjo periudhë festive fatkeqësisht u shndërrua në tragjedi për njërin prej yjeve të Real Madridit.

Sipas një raportimi nga RMC Sport, kunati i Endrick Felipe u qëllua për vdekje në një lokal në periferi të Brasilias.

38-vjeçari Mauricio Nunes Goncalves, i cili ishte i martuar me motrën e Endrick, Lavinia Sudre, u vra më datë 25 dhjetor teksa funerali u mbajt një ditë më vonë.

Policia është duke hetuar për shkaqet që çuan deri tek kjo tragjedi, por ende nuk është gjetur motivi.

Sa i përket Endrick, 18-vjeçari nuk duket që është në Brazil momentalisht bazuar në postimet e tij në rrjetet sociale.

Në ditën e Krishtlindjeve ai postoi disa fotografi me gruan e tij Gabriely Miranda në kryeqytetin spanjoll.

‘Los Blancos’ do të rikthehen në stërvitje javën e ardhshme, teksa do të fillojnë përgatitjet për duelin me Valencian që do të luhet më 3 janar.