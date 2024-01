Kohëve të fundit parësore për qytetarët po del të jetë gripi sezonal.

E që nga tetori e deri më sot, 10 mijë e 500 qytetarë janë vaksinuar nga gripi sezonal. Kështu ka bërë të ditur mjeku specialist në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Prishtinës, Naim Sveçla.

“Gjendemi ne mesin e epidemisë së gripit. Interesimi si ma herët nuk është dikun 10. 500 qytetarë janë të vaksinuar mirëpo meqenëse është gripi tashti do të thotë interesimi është në rritje për vaksina”, u shpreh Sveçla për EO.

Më tutje Sveçla foli edhe për grupmoshat që mund t’i marrin këto vaksina, teksa tregoi edhe për personat që u ndalohet marrja e këtyre vaksinave.

“Vaksina nuk ka efekte anësore mirëpo vaksinën nuk munden me marr njerëzit që kanë alergji në komponentë të proteinave të pulës ose në vezë, fëmija nën 6 muaj dhe njerëzit që janë veç me grip ose kanë simptoma të gripit temperaturë të lartë duhet të presin, mirëpo është mirë që para se të vinë të marrin vaksinë të konsultohen me një mjek këtu në QKMF”, u shpreh ai.

Ai bëri thirrje qytetarëve që të vaksinohen./Lajmi.net/